Упростите выражения и найдите его значение: а) 253+x+178,если x=99 б)(876+y)-196,если y=157
Математика
Упростите выражения и найдите его значение: а) 253+x+178,если x=99 б)(876+y)-196,если y=157
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)1)253+99=352 2)352+178=530 б)1)876+157=1013 2)1013-196=817
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