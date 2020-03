Помогите пожалуйста вставить 1. Ben ___ a good boy. 2. Tom and I ____ friends. 3. Sally ____ a pupil. 4. Molly and she ___ sisters. 5. Danny and Ann ___ sad. 6. Frank ____ funny. 7. My dog ____ nice. 8. A tiger ____ bla...

Английский язык

Помогите пожалуйста вставить 1. Ben ___ a good boy. 2. Tom and I ____ friends. 3. Sally ____ a pupil. 4. Molly and she ___ sisters. 5. Danny and Ann ___ sad. 6. Frank ____ funny. 7. My dog ____ nice. 8. A tiger ____ black and orange. 9. David, Sam and Pam ____ eight.

Автор: Гость