Помогите пожалуйста упр. 43 напишите как написано в образце СРОЧНО!!!!!!!!

Гость: Гость:

1. Каштанка услышала своё имя, (Она) побежала за хозяином. 2.Дельфины имеют хорошо развитый мозг и голосовой аппарат. (Они) могут подавать друг-другу сигналы. 3.На внутреннюю сторону переплёта книги владелец наклеивал книжный знак, указывающий, что она принадлежит именно ему. 4.Девочку звали Аксютка. Она всегда она всегда летала, как пуля. При этом руки её не сгибались, а качались, как маятники. Друг-другу это не местоимение.