Речевые ситуации со словом ураган

Гость: Гость:

Ну с фантазией у меня не очень,ну примерно так: -Смотрите, какой сильный ветер, прям ураган! -Надо срочно куда-нибудь спрятаться! -Скорей, бежим в старый подвал! *В подвале* -Скорей, ветер всё усиливается! -Главное- не паниковать, здесь мы в полной безопасности. Вскоре ураган стих, и всё обошлось.