Al-gt;Al2O3-gt;AlCl3-gt;Al(OH)3-gt;Na[Al(OH)6]-gt;Al(NO3)3

Химия
Al-gt;Al2O3-gt;AlCl3-gt;Al(OH)3-gt;Na[Al(OH)6]-gt;Al(NO3)3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Al+3O2=2Al2O3 Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O AlCl3+3NaOH=3NaCl+Al(OH)3 Al(OH)3+NaOH=Na[Al(OH)6] Na[Al(OH)6]+H2SO4=Na2SO4+Al2(SO4)3+H2O Al2(SO4)3+6HNO3=2Al(NO3)3+3H2SO4
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