Ал көптеген арасан бұлақтар мен өз бетімен атқылайтын ұңғымалардың суын жергілікті тұрғындар пайдаланады. переведите

Қазақ тiлi
Ал көптеген арасан бұлақтар мен өз бетімен атқылайтын ұңғымалардың суын жергілікті тұрғындар пайдаланады. переведите
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Автор: Гость
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Гость:
И много горячих источников и использует воду из собственных скважин извергался местных жителей
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