Ал көптеген арасан бұлақтар мен өз бетімен атқылайтын ұңғымалардың суын жергілікті тұрғындар пайдаланады. переведите
Қазақ тiлi
Ал көптеген арасан бұлақтар мен өз бетімен атқылайтын ұңғымалардың суын жергілікті тұрғындар пайдаланады. переведите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И много горячих источников и использует воду из собственных скважин извергался местных жителей
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Русский язык
Укажите падеж неизменяемых слов- жить около метро, слушать радио, ехать на метро, выступать по радио, войти в метро.