Алгебра, 10-11 класс. Прошу помощи! Помогите, пожалуйста, с решением, кто что сможет.
Алгебра
Алгебра, 10-11 класс. Прошу помощи! Помогите, пожалуйста, с решением, кто что сможет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ctg630=0 cos15П/4=cos675=корен из 2/2
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