Помогите плиз!!! Зарание спасибо! Запишите ассоциации, которые у вас возникают пр?? слове "школа". Как они окрашены:положительно, отрицательно, нейтрально или положительно и отрицательно одновременно? Объясните почему?

Гость: Гость:

При слове школа возникает множество ассоциаций:учителя,домашняя работа,уроки. К школе я отношусь нейтрально,позитивный эмоций не ощущаю,да и отрицательных тоже. Школа для меня-место,где я получаю необходимые оценки и знания,что бы поступить на хорошую работу.