Помогите плиз!!! Зарание спасибо! Запишите ассоциации, которые у вас возникают пр?? слове "школа". Как они окрашены:положительно, отрицательно, нейтрально или положительно и отрицательно одновременно? Объясните почему?
Обществознание
Помогите плиз!!! Зарание спасибо! Запишите ассоциации, которые у вас возникают пр?? слове "школа". Как они окрашены:положительно, отрицательно, нейтрально или положительно и отрицательно одновременно? Объясните почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При слове школа возникает множество ассоциаций:учителя,домашняя работа,уроки. К школе я отношусь нейтрально,позитивный эмоций не ощущаю,да и отрицательных тоже. Школа для меня-место,где я получаю необходимые оценки и знания,что бы поступить на хорошую работу.
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