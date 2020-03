Напишите пожалуйста СРОЧНО письмо другу с праздником друга и описав какой хороши?? например и добрый друг по английски с переводом

Гость: Гость:

Hello my dear friend. how are you? i want congratulations you with a celebration. it is a pity that we can not meet it together. You are my best friend i cant hold a festive party without you. i believe you'll come soon. Привет, мой дорогой друг. как дела? Я хочу поздравить тебя с праздником. Жаль, что мы не можем встретить его вместе. Ты мой лучший друг я не могу провести праздничную вечеринку без тебя. Я верю, что вы придете в ближайшее время.