Алгебра 7 класс помогите решить (8+3x) (1-4x) (2-a) (a+3)
Алгебра
Алгебра 7 класс помогите решить (8+3x) (1-4x) (2-a) (a+3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(8+3x) (1-4x) = 8-32x+3x-12x^2=8-35x-12x^2. 2) (2-a) (a+3)=2a+6-a^2-3a=-a+6-a^2.
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