Признаки делимости на 9 пж сегодня минимум по матем
Математика
Признаки делимости на 9 пж сегодня минимум по матем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если число делится на 3, то оно и делится на 9.
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