Признаки делимости на 9 пж сегодня минимум по матем

Математика
Признаки делимости на 9 пж сегодня минимум по матем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если число делится на 3, то оно и делится на 9.
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