Прочитайте предложения с пропущенными подлежащими. жук жужжит и ... стрекочет , ... воркует, ... кукует .Составьте предложения Запишите вставляя пропущенные буквы

Гость: Гость:

Жук жужжит Сверчок стрекочет Голубка воркует Кукушка кукует В лесу тишина, только где-то в траве жужжит жучок В деревенской избе, далеко за печкой слышно, как стрекочет сверчок У нас под окном воркует голубка Высоко на сосне кукует пестрая кукушка