Прочитайте предложения с пропущенными подлежащими. жук жужжит и ... стрекочет , ... воркует, ... кукует .Составьте предложения Запишите вставляя пропущенные буквы

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Прочитайте предложения с пропущенными подлежащими. жук жужжит и ... стрекочет , ... воркует, ... кукует .Составьте предложения Запишите вставляя пропущенные буквы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жук жужжит Сверчок стрекочет Голубка воркует Кукушка кукует В лесу тишина, только где-то в траве жужжит жучок В деревенской избе, далеко за печкой слышно, как стрекочет сверчок У нас под окном воркует голубка Высоко на сосне кукует пестрая кукушка
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