В столовую привезли мешок гречневой крупы. Когда использовали 8кг, то в мешке оста??ось в 5 раз больше, чем использовали. Сколько килограммов гречневой крупы было в мешке?

Гость: Гость:

РЕШЕНИЕ Взяли одну часть и осталось пять частей - значит всего их было шесть. Чтобы найти целое - надо часть разделить на долю 1) М = 8 / (1/6) = 8*6 = 48 кг. ОТВЕТ: В мешке было 48 кг.