В столовую привезли мешок гречневой крупы. Когда использовали 8кг, то в мешке оста??ось в 5 раз больше, чем использовали. Сколько килограммов гречневой крупы было в мешке?
Математика
В столовую привезли мешок гречневой крупы. Когда использовали 8кг, то в мешке оста??ось в 5 раз больше, чем использовали. Сколько килограммов гречневой крупы было в мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Взяли одну часть и осталось пять частей - значит всего их было шесть. Чтобы найти целое - надо часть разделить на долю 1) М = 8 / (1/6) = 8*6 = 48 кг. ОТВЕТ: В мешке было 48 кг.
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