Ребят может быть одна 3 в четверти(надеюсь на помощь) нужен развернутый ответ с переводом в систему СИ На какой глебине давление воды будет равно 700кПа? Плотность пресной воды 1000 кг м( м в 3 степени). Если в вас осталаось...
Физика
Ребят может быть одна 3 в четверти(надеюсь на помощь) нужен развернутый ответ с переводом в систему СИ На какой глебине давление воды будет равно 700кПа? Плотность пресной воды 1000 кг м( м в 3 степени). Если в вас осталаось что то человеческое , помогите плес кто нибудь помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление(P паскаль) = плотность* гравитацию*высоту. Плотность (p) 1000 кг.м гравитация( g) 10(9.8) Высота равна 70 м 700 000 па / 1000 *10 = 70 м
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