Ребят может быть одна 3 в четверти(надеюсь на помощь) нужен развернутый ответ с переводом в систему СИ На какой глебине давление воды будет равно 700кПа? Плотность пресной воды 1000 кг м( м в 3 степени). Если в вас осталаось...

Физика

Ребят может быть одна 3 в четверти(надеюсь на помощь) нужен развернутый ответ с переводом в систему СИ На какой глебине давление воды будет равно 700кПа? Плотность пресной воды 1000 кг м( м в 3 степени). Если в вас осталаось что то человеческое , помогите плес кто нибудь помогите!!

Автор: Гость