420 км в час перевод в м/с

Физика
420 км в час перевод в м/с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420 км/ч 1 км = 1000 м 1ч = 60 мин * 60 сек = 3600 с 420 *1000/3600 = 116,66666666 м/с или примерно 116,7 м/с или примерно 117 м/с
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