Радиус основания конуса равен 4 см.Осевым сечением служит равносторонний треугол??ник.Найдите площадь осевого сечения.

Гость: Гость:

Площадь равностор. треуг. = (корень кв. из 3)/4 * а^2, где а - сторона треуг. Стороной треугольника будет диаметр основания конуса = 8 см. Подставляя значения в формулу, получим 16 * корень кв. из 3 см^2