Радиус основания конуса равен 4 см.Осевым сечением служит равносторонний треугол??ник.Найдите площадь осевого сечения.
Математика
Радиус основания конуса равен 4 см.Осевым сечением служит равносторонний треугол??ник.Найдите площадь осевого сечения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь равностор. треуг. = (корень кв. из 3)/4 * а^2, где а - сторона треуг. Стороной треугольника будет диаметр основания конуса = 8 см. Подставляя значения в формулу, получим 16 * корень кв. из 3 см^2
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