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7/2*5/4-3/8 помогите пожалуйста
Алгебра
7/2*5/4-3/8 помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35/8-3/8=32/8=4 Ответ:4.
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