Помогите пожалуйста какая растительность и какие животные находятся на Камчатке А какие животные Какая растительность находится в селе Яшалта

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Помогите пожалуйста какая растительность и какие животные находятся на Камчатке А какие животные Какая растительность находится в селе Яшалта

Автор: Гость