Помогите пожалуйста срочно! Тема и идея стихотворения лермонтова "Я жить хочу хоч?? печали".И "Белеет парус одинокий"

Литература
Помогите пожалуйста срочно! Тема и идея стихотворения лермонтова "Я жить хочу хоч?? печали".И "Белеет парус одинокий"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В стихотворении "Я жить хочу, хочу печали..." Лермонтов показывает, что его лирический герой, точно так же как и сам поэт, не любит праздной жизни, светских развлечений. Ведь счастливые моменты только избаловали его.  (тема)  Поэтому он считает, что жизнь полноценной может быть только тогда, когда в ней есть страдания и мучения. ("Что без страданий жизнь поэта?").  И сравнивает себя с океаном, которому нужна буря, а поэту - муки, чтобы творить. В стихотворении "Белеет парус одинокий..." перед читателем открывается морской пейзаж, живописные образы моря и паруса.(тема). С парусом сравнивается лирический герой стихотворения,  человека одинокого, со сложной судьбой. Он, как и парус, не находит себе покоя, находится в постоянном поиске, и душа у него мятежная, раз даже буря не приносит покоя (идея)
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