Помогите пожалуйста срочно! Тема и идея стихотворения лермонтова "Я жить хочу хоч?? печали".И "Белеет парус одинокий"

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В стихотворении "Я жить хочу, хочу печали..." Лермонтов показывает, что его лирический герой, точно так же как и сам поэт, не любит праздной жизни, светских развлечений. Ведь счастливые моменты только избаловали его. (тема) Поэтому он считает, что жизнь полноценной может быть только тогда, когда в ней есть страдания и мучения. ("Что без страданий жизнь поэта?"). И сравнивает себя с океаном, которому нужна буря, а поэту - муки, чтобы творить. В стихотворении "Белеет парус одинокий..." перед читателем открывается морской пейзаж, живописные образы моря и паруса.(тема). С парусом сравнивается лирический герой стихотворения, человека одинокого, со сложной судьбой. Он, как и парус, не находит себе покоя, находится в постоянном поиске, и душа у него мятежная, раз даже буря не приносит покоя (идея)