Сочинение на тему:"нужны ли в жизни сочувствия и сострадания? "

Гость: Гость:

Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? На этот вопрос каждый человек ответит: «Да» . Ведь у каждого человека есть сердце, которое рождает сочувствие и сострадание. Сочувствие – это такое чувство, когда ты выражаешь свою печаль, жалость. Многие люди сочувствуют бездомным кошкам, собакам. А некоторые выражают сострадание, то есть, помимо сочувствия, ещё пытаются им помочь. К примеру, бездомных животных люди везут в приют. Но люди не только к животным выражают сочувствие и сострадание, а и к близким, друзьям. Человеку суждено относиться к окружающему миру неравнодушно. Как бы человек ни старался не обращать внимания, у него в душе всё равно печаль. Сочувствие и сострадание имеют в жизни большой смысл. В рассказе Платонова «Юшка» главный герой был не понят окружающими его людьми. Все его толкали, кидались камнями, обижали. И никто не мог посочувствовать, никто не проявил сострадания. Можно подумать, что из-за такого отношения к себе он не любил людей, но это не так. Юшка был особенным человеком. В то время, когда сочувствие и сострадание должно было быть направлено в его сторону, он сам проявлял эти чувства к обижающим его людям. Он думал, что так они проявляют любовь, любя его. На сочувствие и сострадание способны такие люди, как Юшка, люди, которые прислушиваются к сердцу и душе. С такими качествами люди становятся намного добрее. Другие же, лишенные этих качеств люди, не изменяются, а становятся только злее. Таким людям тяжело в жизни. Когда к ним проявляют сострадание и сочувствие, они понимают, что человек, проявивший эти чувства, прав, и от этого становится ещё больнее на душе. Каждый должен обладать сочувствием и состраданием, как Юшка.