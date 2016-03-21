На рисунке угол АВС=112 градусов ,угол DBF=68 градусов,BC=9см .Найдите сторону AC треугольника ABC ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
Алгебра
На рисунке угол АВС=112 градусов ,угол DBF=68 градусов,BC=9см .Найдите сторону AC треугольника ABC ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ∠ ВАЕ=∠САМ=112°-как вертикальные, ∠DBF=∠ СВА=68°-как вертикальные. 2)Так как ∠ ВАЕ=∠САМ=112°,то ∠ ЕАМ=180°-112°=68°-как смежные углы,то ∠ВАС=∠ВСА=68°,значит Δ АВС-равнобедренный-по признаку,то СВ=АС=9 см-по свойству равнобедренного треугольника. Ответ:СВ=АС=9 см.
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