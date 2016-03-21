Мне нужна помощь в написании эссе по биологии на тему "Как уберечь себя от туберку??еза?". помогите пожалуйста!!! эссе нужно сдать 21.03.2016г

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Туберкулёз коварен. Он вездесущ, его агенты, палочки Коха, могут, притаившись, замереть в дорожной пыли, комнатной пыли, на месяцы. В громадном количестве мельчайших капелек слюны, который выделяет больной при чихании, разговоре. Туберкулёз называли в простонародье "чахоткой", имея в виду, что больной чахнет, чихает, кашляет, выделяя возбудитель вокруг, в зону риска попадают старики, дети, люди с ослабленным иммунитетом. Мигранты не имеют документов и не обследуются. Старые люди просто забывают про поликлинику и рентгенограмму органов грудной клетки. Туберкулёз не щадит никого: ни бедных, ни богатых, ни интеллектуалов, ни рабочих... От туберкулёза умер доктор и писатель А.П.Чехов. Ситуация в современном мире катастрофическая. Туберкулёз губит молодых, детей, это самая настоящая трагедия для заключённых.... Как же уберечься от такой беды? Солнце часто заглядывает туда, где редко бывает врач. Устойчивость возбудителя беззащитна перед раствором хлорамина., здоровым образом жизни, регулярным обследованием в кабинете рентгенолога. Берегите себя, хотя бы избегая общества людей, безответственно относящихся к собственному здоровью, попутно убивающим и ваше здоровье. Не забывайте и про другие внутренние органы, про почки, кости, они, реже, также могут поражаться туберкулёзом