Помогите пожалуйста. Найдите значение выражения: -7 7/24-(-8 11/30)=? Ответы:а)43/40 б)-1 7/120 в)1 7/120 Нужен ответ с решением.

Математика
Помогите пожалуйста. Найдите значение выражения: -7 7/24-(-8 11/30)=? Ответы:а)43/40 б)-1 7/120 в)1 7/120 Нужен ответ с решением.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 7 7/24-(-8 11/30)= -7 7/24 +8 11/30= -7 70/240+8 88/240=8 88/240-7 70/240=1 18/240= 1 3/40=43/40
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