На изготовление одного рыболовного крючка требуется 3 г металла.какое наибольшее колличество таких крючков можно изготовить из 74 г металла
Математика
На изготовление одного рыболовного крючка требуется 3 г металла.какое наибольшее колличество таких крючков можно изготовить из 74 г металла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74÷3=24(2) ответ:24 крючка и 2 г металла еще останется.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Две электрические лампочки сопротивлением 100 и 300 Ом соединены параллельно. сила тока проходящего по первой лампочке равна 0,9 А. какова сила ток...
Окружающий мир
Математика