На изготовление одного рыболовного крючка требуется 3 г металла.какое наибольшее колличество таких крючков можно изготовить из 74 г металла

Математика

На изготовление одного рыболовного крючка требуется 3 г металла.какое наибольшее колличество таких крючков можно изготовить из 74 г металла

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