На изготовление одного рыболовного крючка требуется 3 г металла.какое наибольшее колличество таких крючков можно изготовить из 74 г металла

Математика
На изготовление одного рыболовного крючка требуется 3 г металла.какое наибольшее колличество таких крючков можно изготовить из 74 г металла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74÷3=24(2) ответ:24 крючка и 2 г металла еще останется.
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