Напишите, каким сельскохозяйственным трудом занимаются люди в горах и на равнина??.
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Напишите, каким сельскохозяйственным трудом занимаются люди в горах и на равнина??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Земледелием,скотоводством,растениеводством, выращивают в горах кофе,чай,рис, виногдад,овцеводство,коневодство. 2)На равнинах в основном занимаются сельскохозяйственным трудом - разводят скотину, птицу. На равнинах более всего развито сельскохозяйственная деятельность, чем в горах
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