Напишите, каким сельскохозяйственным трудом занимаются люди в горах и на равнина??.

Гость: Гость:

1)Земледелием,скотоводством,растениеводством, выращивают в горах кофе,чай,рис, виногдад,овцеводство,коневодство. 2)На равнинах в основном занимаются сельскохозяйственным трудом - разводят скотину, птицу. На равнинах более всего развито сельскохозяйственная деятельность, чем в горах