Напишите, каким сельскохозяйственным трудом занимаются люди в горах и на равнина??.

Окружающий мир
Напишите, каким сельскохозяйственным трудом занимаются люди в горах и на равнина??.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Земледелием,скотоводством,растениеводством, выращивают в горах кофе,чай,рис, виногдад,овцеводство,коневодство. 2)На равнинах в основном занимаются сельскохозяйственным трудом - разводят скотину, птицу. На равнинах более всего развито сельскохозяйственная деятельность, чем в горах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему Каким должен быть человек как начать сочинение вопрос
Ответить
Математика
Помогите решить задачу:)
Ответить
Русский язык
Напиши глоголы в единственом числе носить.строить.жить .весилить ходить питать
Ответить
Русский язык
Найдите орфограмму безударная гласная в окончаниях имен сущ. Объясни правописание (падеж,склонение). Я шел из леса по большой дороге. Был весенний ...
Ответить
Алгебра
Помогите, пожалуйста! Функции, 7 класс. Графиком функции служит ломаная ABCD, где A(-3; -1)B(0; 2)C(3; -1)D(6; 2). Постройте график этой функции....
Ответить