Две электрические лампочки сопротивлением 100 и 300 Ом соединены параллельно. сила тока проходящего по первой лампочке равна 0,9 А. какова сила тока протекающего по второй лампочке

Физика

Две электрические лампочки сопротивлением 100 и 300 Ом соединены параллельно. сила тока проходящего по первой лампочке равна 0,9 А. какова сила тока протекающего по второй лампочке

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