Две электрические лампочки сопротивлением 100 и 300 Ом соединены параллельно. сила тока проходящего по первой лампочке равна 0,9 А. какова сила тока протекающего по второй лампочке

Физика
Две электрические лампочки сопротивлением 100 и 300 Ом соединены параллельно. сила тока проходящего по первой лампочке равна 0,9 А. какова сила тока протекающего по второй лампочке
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I1=U1/R1, U1=I1*R1=0,9*100=90 B, U1=U2; I2=U2/R2=90/300=0,3 A
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