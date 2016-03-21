Как изменится сумма если первое слагаймое увеличить на 8 а второе уменьшить на пять
Математика
Как изменится сумма если первое слагаймое увеличить на 8 а второе уменьшить на пять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма увеличится на 3 !
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