Просклонять словосочетания: пятьдесят карандашей, шестьдесят детей, семьдесят лет Мне срочно надо пж!!!
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Просклонять словосочетания: пятьдесят карандашей, шестьдесят детей, семьдесят лет Мне срочно надо пж!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятьдесят карандашей,пятидесяти карандашей,пятидесяти карандашам,пятьдесят карандашей,пятьюдесятью карандашами,о пятидесяти карандашах.Шестьдесят детей,шестидесяти детей,шестидесяти детям,шестьдесят детей,шестьюдесятью детьми,о шестидесяти детях.Семьдесят лет,семидесяти лет,семидесяти годам,семьдесят лет,семьюдесятью годами, о семидесяти годах.
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