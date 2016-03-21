Из предложенного списка выбери достопримечательности Москвы. 1. Петропавловская крепость. 2. Царь-колокол. 3. Адмиралтейство. 4. Царь-Пушка. 5. Эрмитаж. 6. Храм Василия Блаженного. 7. Большой театр. 8. Медный всадник
Окружающий мир
Из предложенного списка выбери достопримечательности Москвы. 1. Петропавловская крепость. 2. Царь-колокол. 3. Адмиралтейство. 4. Царь-Пушка. 5. Эрмитаж. 6. Храм Василия Блаженного. 7. Большой театр. 8. Медный всадник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царь-Пушка. Царь-колокол. Храм Василия Блаженного. Большой театр.
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