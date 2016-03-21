Формула давления твердых тел
Физика
Формула давления твердых тел
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Гость:
Р=р(ро)gh g=10н/кг это формула давления
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