100 БАЛЛОВ ОТЗЫВ О СЛЕПОМ МУЗЫКАНТЕ

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Книгу «Слепой музыкант» о маленьком слепом мальчике, которую написал Владимир Короленко, я читал(а) ещё в далеком детстве и помню, что она произвела тогда на меня очень сильное впечатление. Помню, мне очень хотелось, чтоб произошло чудо, и мальчик стал видеть! Мне так хотелось, чтобы он не только ощущал лучи солнца или дуновение ветерка, но и смог увидеть лицо своей мамы, всех окружающих его любящих и заботливых людей, лицо своей подружки Эвелины, природу вокруг.Несмотря на то, что книга «Слепой музыкант» повествует о давно ушедшем времени, она по-прежнему очень актуальна и в наше время. Книга остро заставляет задуматься о том, как часто мы страстно желаем иметь что-то, всеми силами стараемся заполучить это желаемое! Некоторые необоснованно считают себя несчастными, чем-то обделенными, а не задумываются, а что чувствуют себя люди, которые лишены зрения, слуха, и они совершенно не видят, не слышат или у них какие-то другие физические недостатки. И такие люди с ограниченными возможностями, несмотря ни на что не опускают руки. находят в себе силы жить дальше, ищут себя, добиваются успехов и становятся счастливыми.