Как можно разделить партии по их месту в политической сфере?

Гость: Гость:

По социальной направленности программы и деятельности Социал-демократические; либерально-де­мократические; коммунистические; классовые; националистические; ра­совые; фашистские; религиозные; государственно-патриотические; народные По идейным основаниям деятельности Доктринальные (защита своей идеологии); прагматические (ориентирующиеся на практическую целе­сообразность действий); харизматические (объединяющиеся вокруг кон­кретного политического лидера) По методам выполнения программы Революционные (стремящиеся к радикальному качественному преобразованию общества); реформатор­ские (стремящиеся к улучшению общественной жизни без резких струк­турных изменений) По характеру политических действий Реакционные; консервативные; умеренные; радикальные; экстремистские По представительству в высших органах государственной власти и отношению к официальной политике Правящие; оппозиционные (ле­гальные, полулегальные и нелегальные) По месту в политическом спектре Левые; центристские; правые По стилю общения между партийными лидерами и рядовыми члена­ми Демократические; антиде­мократические По организационной структуре Парламентские (в качестве первичных образований выступают территориальные комитеты); лейбористские (представляющие собой разновидность парламентских партий, допуска­ющих коллективное членство, в том числе трудовых коллективов); аван­гардные (построенные на принципах демократического централизма и тер­риториально-производственного объединения своих членов) По характеру членства Кадровые (отличающиеся немногочисленностью, свободным членством, организационной рыхлостью); массовые (стре­мящиеся вовлечь в свои ряды большее число членов, упро­чить связи, укрепить структуру) По виду партийного руководства Коллективного руководства; руководства с отчетливо выраженным верховенством лидера; личностного руководства; консенсусного руководства