Как можно разделить партии по их месту в политической сфере?
Обществознание
Как можно разделить партии по их месту в политической сфере?
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По социальной направленности программы и деятельности Социал-демократические; либерально-демократические; коммунистические; классовые; националистические; расовые; фашистские; религиозные; государственно-патриотические; народные По идейным основаниям деятельности Доктринальные (защита своей идеологии); прагматические (ориентирующиеся на практическую целесообразность действий); харизматические (объединяющиеся вокруг конкретного политического лидера) По методам выполнения программы Революционные (стремящиеся к радикальному качественному преобразованию общества); реформаторские (стремящиеся к улучшению общественной жизни без резких структурных изменений) По характеру политических действий Реакционные; консервативные; умеренные; радикальные; экстремистские По представительству в высших органах государственной власти и отношению к официальной политике Правящие; оппозиционные (легальные, полулегальные и нелегальные) По месту в политическом спектре Левые; центристские; правые По стилю общения между партийными лидерами и рядовыми членами Демократические; антидемократические По организационной структуре Парламентские (в качестве первичных образований выступают территориальные комитеты); лейбористские (представляющие собой разновидность парламентских партий, допускающих коллективное членство, в том числе трудовых коллективов); авангардные (построенные на принципах демократического централизма и территориально-производственного объединения своих членов) По характеру членства Кадровые (отличающиеся немногочисленностью, свободным членством, организационной рыхлостью); массовые (стремящиеся вовлечь в свои ряды большее число членов, упрочить связи, укрепить структуру) По виду партийного руководства Коллективного руководства; руководства с отчетливо выраженным верховенством лидера; личностного руководства; консенсусного руководства
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