Два угла вписаного в окружность четырёхугольника равны 82 и 58 градусов.найдите больший из оставшихся углов.ответ дайте в градусах
Геометрия
Два угла вписаного в окружность четырёхугольника равны 82 и 58 градусов.найдите больший из оставшихся углов.ответ дайте в градусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неизвестные углы X и Y Можно записать следующим образом: 82+X=180; X=180-82=98 58+Y=180; Y=180-58=122 Ответ: больший из углов равен 122 градусам
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