Два угла вписаного в окружность четырёхугольника равны 82 и 58 градусов.найдите больший из оставшихся углов.ответ дайте в градусах

Геометрия

Два угла вписаного в окружность четырёхугольника равны 82 и 58 градусов.найдите больший из оставшихся углов.ответ дайте в градусах

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