Сочинение не менее 70 слов на тему"Доволен ли ты своим временем?"

Гость: Гость:

"Доволен ли ты своим временем?" В целом, я не довольна своим временем, но есть и некоторые минусы... Сейчас у нас есть различная техника, электричество, лекарства (которых не было раньше), и ещё многие плюсы нашего времени. Но раньше к народу относились лучше, люди не так злостно относились друг к другу, они не употребляли такое количество алкоголя, не так много употребляли табачные изделия, наркотики, и ещё люди нашего времени наплевательски относятся к земле: загрязняют воздух, воду, люди истребляют животных и растения. Сейчас не так уж и много людей, которые по совести относятся к земле, к живым существам.