Сочинение не менее 70 слов на тему"Доволен ли ты своим временем?"

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Сочинение не менее 70 слов на тему"Доволен ли ты своим временем?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Доволен ли ты своим временем?" В целом, я не довольна своим временем, но есть и некоторые минусы... Сейчас у нас есть различная техника, электричество, лекарства (которых не было раньше), и ещё многие плюсы нашего времени. Но раньше к народу относились лучше, люди не так злостно относились друг к другу, они не употребляли такое количество алкоголя, не так много употребляли табачные изделия, наркотики, и ещё люди нашего времени наплевательски относятся к земле: загрязняют воздух, воду, люди истребляют животных и растения. Сейчас не так уж и много людей, которые по совести относятся к земле, к живым существам.
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