Тим,Том и Джим - тройняшки , а их брат Карл ровно на три года младше их. Какое из следующих чисел может быть суммой возрастов всех четырех братьев и их общий день рождения? Варианты ответов: а)53 б)54 в)56 г)59 д)60
Математика
Тим,Том и Джим - тройняшки , а их брат Карл ровно на три года младше их. Какое из следующих чисел может быть суммой возрастов всех четырех братьев и их общий день рождения? Варианты ответов: а)53 б)54 в)56 г)59 д)60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - возраст 1 из тройняшек х-3 -возраст Карла, тогда 3х+(х-3)=С 4х-3=С х=С+3/4, теперь нужно выбрать число которое в сумме с 3 будет делится на 4, получается это число 53: 53+3/4 = 14 Верный ответ: а)53
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