Тим,Том и Джим - тройняшки , а их брат Карл ровно на три года младше их. Какое из следующих чисел может быть суммой возрастов всех четырех братьев и их общий день рождения? Варианты ответов: а)53 б)54 в)56 г)59 д)60

Математика

Тим,Том и Джим - тройняшки , а их брат Карл ровно на три года младше их. Какое из следующих чисел может быть суммой возрастов всех четырех братьев и их общий день рождения? Варианты ответов: а)53 б)54 в)56 г)59 д)60

Автор: Гость