Как решить нижнее уравнение срочно
Математика
Как решить нижнее уравнение срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-а=300:50 14-а=6 а=14-6 а=8
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