Как решить нижнее уравнение срочно

Математика
Как решить нижнее уравнение срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-а=300:50 14-а=6 а=14-6 а=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте предложения с пропущенными подлежащими. жук жужжит и ... стрекочет , ... воркует, ... кукует .Составьте предложения Запишите вставляя пр...
Ответить
Геометрия
Помогите, не получается номер 4
Ответить
Математика
В столовую привезли мешок гречневой крупы. Когда использовали 8кг, то в мешке оста??ось в 5 раз больше, чем использовали. Сколько килограммов гречн...
Ответить
Русский язык
Подскажите мне пожалуйста 5 глаголов 2 спряжения: Пример: говоришь - говорить.
Ответить
Русский язык
Сочинение не менее 70 слов на тему"Доволен ли ты своим временем?"
Ответить