В 800кг свежих фруктов содержится 80% воды. Вскоре они стали весить 500кг. Сколько % воды в них теперь?

Алгебра

В 800кг свежих фруктов содержится 80% воды. Вскоре они стали весить 500кг. Сколько % воды в них теперь?

Автор: Гость