В 800кг свежих фруктов содержится 80% воды. Вскоре они стали весить 500кг. Сколько % воды в них теперь?
Алгебра
В 800кг свежих фруктов содержится 80% воды. Вскоре они стали весить 500кг. Сколько % воды в них теперь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800-80% 500-х% 800/500=80/х Х=500*80/800 Х=50%
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