Алгебра 7 класс Шыныбеков Разложите на множители:х второй степени+у второй степен??+2ху
Математика
Алгебра 7 класс Шыныбеков Разложите на множители:х второй степени+у второй степен??+2ху
Ответ(ы):
Гость:
Х²+у²+2ху=(х+у)² это формула
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