Алгебра х^4-4х^3+6х^2-4х+1=0

Алгебра
Алгебра х^4-4х^3+6х^2-4х+1=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применены : подбор корней из простых делителей свободного слагаемого, деление многочленов столбиком
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