Алгебра х^4-4х^3+6х^2-4х+1=0
Алгебра
Алгебра х^4-4х^3+6х^2-4х+1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применены : подбор корней из простых делителей свободного слагаемого, деление многочленов столбиком
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Найти импульс грузового автомобиля массой 10 тонн движущейся со скоростью 36 км ч л??гкового автомобиля массой 1 тонн движущейся со скоростью 25 м с
Математика
Математика
Катер проплыл 92км по течению реки. Скорость течения 3км/часов, а собственная скоро??ть катера 20км/часов.Сколько часов плыл катер?
Литература