Найти импульс грузового автомобиля массой 10 тонн движущейся со скоростью 36 км ч л??гкового автомобиля массой 1 тонн движущейся со скоростью 25 м с
Физика
Найти импульс грузового автомобиля массой 10 тонн движущейся со скоростью 36 км ч л??гкового автомобиля массой 1 тонн движущейся со скоростью 25 м с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение P = m*v; P1=(10^4)*10=....P2=(10^3)*25=..
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