Найти импульс грузового автомобиля массой 10 тонн движущейся со скоростью 36 км ч л??гкового автомобиля массой 1 тонн движущейся со скоростью 25 м с

Физика

Найти импульс грузового автомобиля массой 10 тонн движущейся со скоростью 36 км ч л??гкового автомобиля массой 1 тонн движущейся со скоростью 25 м с

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