Путешествие в лето сочинение помогите написать
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Путешествие в лето сочинение помогите написать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моё лето прошло замечательно!Я каталась на велосипеде,читала книги и гуляла с друзьями!Каждый день я и мои родители ходили в лес за грибами и ягодами.Там были различные грибы: Подосиновики,подберёзовики,мухоморы,белые грибы и так далее...Так-же было много ягод.Вместе с друзьями мы ходили на речку.Мы веселились,резвились и играли. Моё лето было прекрасным!
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