Назови три группы животных одним словом

Русский язык
Назови три группы животных одним словом
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Гость:
Может быть рептилии?
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