Помогите пожалуйста,очень срочно. Номер 144

Математика
Помогите пожалуйста,очень срочно. Номер 144
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Гость:
Сделала рисунок как это будет выглядеть
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