Помогите пожалуйста,очень срочно. Номер 144
Математика
Помогите пожалуйста,очень срочно. Номер 144
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделала рисунок как это будет выглядеть
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