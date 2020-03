ДОПОМОЖІТЬ СКЛАСТИ 5 ПИТАНЬ ДО ТЕКСТУ! ДУЖЕ ТРЕБА!

Гость: Гость:

1. Wie viele Bilder hängen an den Wänden? Сколько картин висит на стенах? (Ответ: Zwei Bilder. Две картины) 2. Was bäckt man im Backofen? Что пекут в духовке? (Ответ: Einen Kuchen. Пирог) 3. Wie kann man das Essen schnell warm machen? Как можно быстро согреть еду? (Ответ: In der Mikrowelle. В микроволновке). 4. Wozu braucht man einen Toaster? Зачем нужен тостер? (Ответ: Im Toaster röstet man Scheiben von Weßbrot. В тостере поджаривают куски белого хлеба). 5. Was steht unter der Spüle? Что стоит под раковиной? (Ответ: Ein Abfalleimer. Мусорное ведро).