ДОПОМОЖІТЬ СКЛАСТИ 5 ПИТАНЬ ДО ТЕКСТУ! ДУЖЕ ТРЕБА!

Немецкий язык
ДОПОМОЖІТЬ СКЛАСТИ 5 ПИТАНЬ ДО ТЕКСТУ! ДУЖЕ ТРЕБА!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Wie viele Bilder hängen an den Wänden? Сколько картин висит на стенах? (Ответ: Zwei Bilder. Две картины) 2. Was bäckt man im Backofen? Что пекут в духовке? (Ответ: Einen Kuchen. Пирог) 3. Wie kann man das Essen schnell warm machen? Как можно быстро согреть еду? (Ответ: In der Mikrowelle. В микроволновке). 4. Wozu braucht man einen Toaster? Зачем нужен тостер? (Ответ: Im Toaster röstet man Scheiben von Weßbrot. В тостере поджаривают куски белого хлеба). 5. Was steht unter der Spüle? Что стоит под раковиной? (Ответ: Ein Abfalleimer. Мусорное ведро).
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