Катер проплыл 92км по течению реки. Скорость течения 3км/часов, а собственная скоро??ть катера 20км/часов.Сколько часов плыл катер?

Математика
Катер проплыл 92км по течению реки. Скорость течения 3км/часов, а собственная скоро??ть катера 20км/часов.Сколько часов плыл катер?
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Гость:
92/23=4 Что сложного то?
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