All about me the school excursion I liked best of all. ребят пожалуйста помогите буду рад
Английский язык
All about me the school excursion I liked best of all. ребят пожалуйста помогите буду рад
Ответ(ы):
Гость:
Ну если надо перевод то это приблизительно переводится как "мне в школьной экскурсии больше всего понравилось что-то..."
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