(5'12-4'21)+(6'23-4'32)+(7'34-4'43)+(6'45-2'54)+(5'56-0'65)
Математика
(5'12-4'21)+(6'23-4'32)+(7'34-4'43)+(6'45-2'54)+(5'56-0'65)
Ответ(ы):
Гость:
5.12+6.23+7.34+6.45+5.56равно30,7 4,21+4,32+4,43+2,54+0,65равно16,15 30,7-16,15равно14,55
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