Найди произведение чисел 934 и 314 способом решётчатого умножения
Математика
Найди произведение чисел 934 и 314 способом решётчатого умножения
Ответ(ы):
Гость:
934*314=293. 276 а в столбик реши в тетради
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