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Перевод слова дегеніміз
Қазақ тiлi
Перевод слова дегеніміз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В переводе с казахского означает "средство"
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