Два ковша воды-это половина ведёрка, а три чашки воды- это половина ковша. Скрлько ??ашек воды можно вместить в 2 таких ведёрка? Решение можно не писать, сразу ответ.

Математика
Два ковша воды-это половина ведёрка, а три чашки воды- это половина ковша. Скрлько ??ашек воды можно вместить в 2 таких ведёрка? Решение можно не писать, сразу ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4ковша это 1ведерко  1ковш это 6чашек  8*6=48чашек
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