Два ковша воды-это половина ведёрка, а три чашки воды- это половина ковша. Скрлько ??ашек воды можно вместить в 2 таких ведёрка? Решение можно не писать, сразу ответ.

Математика

Два ковша воды-это половина ведёрка, а три чашки воды- это половина ковша. Скрлько ??ашек воды можно вместить в 2 таких ведёрка? Решение можно не писать, сразу ответ.

Автор: Гость