Два ковша воды-это половина ведёрка, а три чашки воды- это половина ковша. Скрлько ??ашек воды можно вместить в 2 таких ведёрка? Решение можно не писать, сразу ответ.
Математика
Два ковша воды-это половина ведёрка, а три чашки воды- это половина ковша. Скрлько ??ашек воды можно вместить в 2 таких ведёрка? Решение можно не писать, сразу ответ.
Ответ(ы):
Гость:
4ковша это 1ведерко 1ковш это 6чашек 8*6=48чашек
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